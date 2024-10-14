Асмира кушала на уроке, а виноват учитель: скандал в Липецкой гимназии — учителя увольняют за замечание

лл лина любимцева Дети у мигрантов не воспитанные, какие-то дерганые, на взводе, орут дикими голосами, никого не слушают, капризные. Что хотят, то и вытворяют... КАК с ними наши учителя справляются, представить даже жутко...

ВД Виктор Декабрьский Запретить принимать в яслях, садах, школах. Запретить принимать в поликлиниках. Запретить выдавать паспорта среднеазиатам и пр. мигрантам из этих мест. Увольнять и судить чиновников всех уровней. Это буйные фантазии. Деньги ближе им чем свои люди.