Avia.pro - СМИ В гимназии №12 города Липецка разразился скандал, который всколыхнул общественность.
Асмира кушала на уроке, а виноват учитель: скандал в Липецкой гимназии — учителя увольняют за замечание
Комментарии
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лл
лина любимцева
Дети у мигрантов не воспитанные, какие-то дерганые, на взводе, орут дикими голосами, никого не слушают, капризные. Что хотят, то и вытворяют... КАК с ними наши учителя справляются, представить даже жутко...
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2 час.
ВД
Виктор Декабрьский
Запретить принимать в яслях, садах, школах. Запретить принимать в поликлиниках. Запретить выдавать паспорта среднеазиатам и пр. мигрантам из этих мест. Увольнять и судить чиновников всех уровней. Это буйные фантазии. Деньги ближе им чем свои люди.
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2 час.
ТН
Т Н
Учительница, 🍁 потихонечку, пока скандал не разгорелся и не поступила негласная директива «не брать», прозондируйте школы и уходите в ту, где меньше всего черножопых выблядков. Это система - и не таких стойких выжимает. (Как писал поэт А.Д.: «Не тратьте жизнь свою…» на ветряные мельницы.)
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1 час.
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