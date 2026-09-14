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Депутат Колесник: Зеленский разыгрывает спектакль вокруг увольнения генпрокурора

Депутат Колесник: Зеленский разыгрывает спектакль вокруг увольнения генпрокурора

Призыв президента Украины к Верховной Раде поддержать увольнение генпрокурора страны Руслана Кравченко на фоне коррупционного скандала представляет собой «очередной спектакль».

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