На страже России стоит “Суррогат”, а Франция не меняется со времен Анны. Причина и следствие?

И живут они в этом искривлённом пространстве по указке невменяемого звездато-полосатого деда , у которого не то что пуля, а целый снаряд в голове....

A

Air

Ну что можно еще услышать от рабов желудка и жопы? Эти англожиды-навозные черви, которые живут в своем дерьме и думают, что они самые умные и продвинутые, нежась в тепле от своего дерьма, считают что остальной мир такой тупой, и только они, "черви" живут правильной, паразитической жизнью, за счет других наций и народностей! Но вот беда то в том, что остальные народы и нации планеты не согласны с понятиями англожидов, и не собираются терпеть этих паразитов на своей шее и кормить!