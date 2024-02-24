Статья во французском издании отличный пример того, как ангажированные журналисты сознательно путают местами “благодаря и вследствие”.
На страже России стоит “Суррогат”, а Франция не меняется со времен Анны. Причина и следствие?
Комментарии
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Лилианна Марченко
И живут они в этом искривлённом пространстве по указке невменяемого звездато-полосатого деда , у которого не то что пуля, а целый снаряд в голове....
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1 д.
Severyanin
А чего мы хотели услышать от этих сифилитиков с прононсом в адрес России, которая била их в Парыже, аки псов и холопов!
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1 д.
A
Air
Ну что можно еще услышать от рабов желудка и жопы? Эти англожиды-навозные черви, которые живут в своем дерьме и думают, что они самые умные и продвинутые, нежась в тепле от своего дерьма, считают что остальной мир такой тупой, и только они, "черви" живут правильной, паразитической жизнью, за счет других наций и народностей! Но вот беда то в том, что остальные народы и нации планеты не согласны с понятиями англожидов, и не собираются терпеть этих паразитов на своей шее и кормить!
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15 час.
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