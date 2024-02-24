Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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На страже России стоит “Суррогат”, а Франция не меняется со времен Анны. Причина и следствие?

На страже России стоит “Суррогат”, а Франция не меняется со времен Анны. Причина и следствие?

Статья во французском издании отличный пример того, как ангажированные журналисты сознательно путают местами “благодаря и вследствие”.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
И живут  они в этом  искривлённом пространстве по указке невменяемого звездато-полосатого деда , у которого не то что пуля, а целый снаряд в голове....
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1 д.
Severyanin
А чего мы хотели услышать от этих сифилитиков с прононсом в адрес России, которая била их в Парыже, аки псов и холопов!
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1 д.
A
Air
Ну что можно еще услышать от рабов желудка и жопы? Эти англожиды-навозные черви, которые живут в своем дерьме и думают, что они самые умные и продвинутые, нежась в тепле от своего дерьма, считают что остальной мир такой тупой, и только они, &quot;черви&quot; живут правильной, паразитической жизнью, за счет других наций и народностей! Но вот беда то  в том, что остальные  народы и нации планеты  не согласны с понятиями англожидов, и не собираются терпеть этих паразитов на своей шее и кормить!
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15 час.

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