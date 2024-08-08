Более 31 тысячи сообщений о сбоях в работе YouTube зафикисровано в РФ

Чаще всего на работу хостинга жаловались пользователи Петербурга и Москвы Пользователи мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS и Android, столкнулись с проблемой воспроизведения видео на платформе YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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