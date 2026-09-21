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Новости Тамбова

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В Рассказовском округе пройдет благотворительная акция "Выручаем вместе"

В Рассказовском округе пройдет благотворительная акция "Выручаем вместе"

24-25 сентября в Рассказовском округе пройдет благотворительная акция «Выручаем вместе» (16+), организованная Российским Красным Крестом совместно с благотворительным фондом «Выручаем» и муниципальным ресурсным центром поддержки добровольчества округа.

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