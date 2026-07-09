НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Дәүләт Думасында ана капиталын кайчан индексацияләүләре турында сөйләделәр

2027 елның 1 февраленнән Россиядә ана капиталы индексацияләнәчәк. Хәзерге вакытта индексациянең фаразланган күләме якынча 5,2 процент тәшкил итә, дип хәбәр итте РИА Новостига Дәүләт Думасы депутаты Алексей Говырин («Бердәм Россия»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии