Дәүләт Думасында ана капиталын кайчан индексацияләүләре турында сөйләделәр

2027 елның 1 февраленнән Россиядә ана капиталы индексацияләнәчәк. Хәзерге вакытта индексациянең фаразланган күләме якынча 5,2 процент тәшкил итә, дип хәбәр итте РИА Новостига Дәүләт Думасы депутаты Алексей Говырин («Бердәм Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии