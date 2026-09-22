Юбилейная коллекция Ulyana Sergeenko и сингл Мальбэка и Сюзанны. Номинанты на премию «Сноба» «Сделано в России — 2026»

«Сноб» собирает заявки на 15-ю премию «Сделано в России». Среди новых номинантов — роман «Мга» Дарьи Промч, юбилейная коллекция Ulyana Sergeenko, бренд Максима Матвеева «Микс», ресторан IMA и сингл Мальбэка и Сюзанны «Жду тебя».
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