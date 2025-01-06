Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал президентство Трампа поворотным моментом

Global Look Press/Joel Marklund/Keystone Press Agency Президентство Дональда Трампа станет поворотным моментом в истории и может привести США как к процветанию, так и к вымиранию, заявил РИА Новости американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне.
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