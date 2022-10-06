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Экономист Васильев заявил, что укрепление доллара грозит дефолтами и банкротствами целых стран

Экономист Васильев заявил, что укрепление доллара грозит дефолтами и банкротствами целых стран

  Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев выступил с утверждением о том, что Федеральная резервная система Соединённых Штатов Америки сконцентрирована на разработке и введении мер, способных ужесточить действующую денежно-кредитную политику.

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