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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Вегаса» Стоун стал лидером гонки бомбардиров НХЛ – 17 очков в 9 играх. Панарин, Макар, Капризов и Айкел делят 2-е место – у всех по 15 баллов

32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (7:3).  В 9 играх в текущем сезоне у Стоуна 17 (4+13) баллов.

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