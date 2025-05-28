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Эксперты назвали округ Москвы с наибольшим ростом предложения новостроек

Эксперты назвали округ Москвы с наибольшим ростом предложения новостроек

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Зубова
Значит простому человеку всю жизнь прожить без квартиры и дачи.
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12 час.
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