Эксперты назвали округ Москвы с наибольшим ростом предложения новостроек

В Москве за последние пять лет Восточный административный округ (ВАО) стал самым быстро растущим по предложению новостроек округом, изменил структуру предложения по классам, а также вошел в пятерку самых быстро дорожающих локаций в столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии