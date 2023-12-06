FT: республиканцы выдвинули Байдену условия для продолжения помощи Украине

В Республиканской партии США поставили условия перед американским лидером Джо Байденом, по которым одобрение помощи Украине будет зависеть от от ограничения миграции на границе с Мексикой, а также четкого понимания действий на Украине.
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