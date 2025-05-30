В кинологическом парке на Кольской поборются за «Кубок столицы»

В субботу, 31 мая в кинологическом парке по адресу: улица Кольская, владение 16А состоится грандиозное событие для всех любителей собак – II чемпионат Российской кинологической федерации «Кубок столицы» и квалификационные состязания по аджилити.
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