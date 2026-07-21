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Царьград

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В Кургане авто слетело в водоем: пострадала пенсионерка

В Кургане авто слетело в водоем: пострадала пенсионерка

20 июля на 18-м километре автодороги «Подъезд к Тюмени», в районе деревни Рычково Белозерского округа Курганской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 67-летняя пассажирка.

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