БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ларри Джонсон: Израиль сдулся — стоило КСИР взять его за чувствительное место

Ларри Джонсон: Израиль сдулся — стоило КСИР взять его за чувствительное место

Стало понятно, почему Тель-Авив прекратил духариться и превратился в зрителя американских атак по Ирану Лэрри Джонсон На фото: пожарные тушат возгорание на месте попадания иранской ракеты в Хайфе.

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Комментарии
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Maxim
Ну тк - бомбим - дальше..
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