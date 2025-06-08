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Закон и Порядок

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Вице-президент Вэнс оценил склоку Трампа и Маска. «Огромная ошибка»

Вице-президент Вэнс оценил склоку Трампа и Маска. «Огромная ошибка»

Вице-президент США уличил Илона Маска в «огромной ошибке» Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью комику Тео Вону сказал, что Илон Маск совершает “огромную ошибку”, нападая на Дональда Трампа в серии резких и подстрекательских постов в социальных сетях после ссоры между двумя сильными мира сего.

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