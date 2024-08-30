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Царьград

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Азербайджанского режиссера в ДТП сбили велосипедисты

Азербайджанского режиссера в ДТП сбили велосипедисты

В центре Баку трое велосипедистов сбили известного азербайджанского режиссера Эльвина Адыгезала и скрылись с места ДТП.

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