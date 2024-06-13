Жилье в России подорожало

В России выросла медианная цена квадратного метра первичного и вторичного жилья В мае 2024 года в Росси подорожало жилье — медианная цена одного квадратного метра выросла на первичном и на вторичном рынках.
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