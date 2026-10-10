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Царьград

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Адвокат из Челябинска арестован за мошенничество на 10 млн рублей

Адвокат из Челябинска арестован за мошенничество на 10 млн рублей

Суд отправил 51-летнего адвоката Дмитрия Мезенцева в СИЗО до 8 декабря по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, он получил 10 млн рублей, пообещав обеспечить нужное решение арбитража, но не собирался выполнять обязательства.

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