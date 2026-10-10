Адвокат из Челябинска арестован за мошенничество на 10 млн рублей

Суд отправил 51-летнего адвоката Дмитрия Мезенцева в СИЗО до 8 декабря по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, он получил 10 млн рублей, пообещав обеспечить нужное решение арбитража, но не собирался выполнять обязательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Штраф до 50 тысяч...
- ЮГ Челябинец лишился...
- ЭЛ В Новосибирске пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым