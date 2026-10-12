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Глубоководные камни, которые сами зажигаются: ученые предупреждают о смертельной опасности для добычи на дне океана

Глубоководные камни, которые сами зажигаются: ученые предупреждают о смертельной опасности для добычи на дне океана

Представьте себе: вы поднимаете с глубины почти 2 километров камни, богатые драгоценными металлами, а они внезапно загораются прямо в лаборатории.

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