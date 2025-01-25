Первые моды для Final Fantasy 7 Rebirth на ПК представляют поддержку сверхшироких экра...

Первые моды для Final Fantasy 7 Rebirth на ПК представляют поддержку сверхшироких экранов и настройки FOVДля загрузки стали доступны первые моды Final Fantasy 7 Rebirth, добавляющие поддержку сверхшироких экранов в недавно выпущенную версию игры для ПК.
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