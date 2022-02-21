365NEWS.BIZ

76 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Жильцы успели покинуть горящий дом до прибытия пожарных

Жилой дом в Ляскеля едва не сгорел из-за аварийной работы электрооборудования, предварительно заключили эксперты Сегодня ночью в 00:25 минут на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о пожаре в поселке Ляскеля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх