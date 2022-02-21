Жильцы успели покинуть горящий дом до прибытия пожарных

Жилой дом в Ляскеля едва не сгорел из-за аварийной работы электрооборудования, предварительно заключили эксперты Сегодня ночью в 00:25 минут на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о пожаре в поселке Ляскеля.