Царьград

5 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Когда власть России избавит коренные народы от мигрантов?Эти пришлые наглеют и наглеют или придет время,когда населен...Бросился на мигра...
  • Erl Schweizer
    Только нацисты, Украины в данном случае, способны миллионы русских насильно превращать в украинцев на еще не освобожд...Яковлевка в ДНР о...
  • Erl Schweizer
    Националист Максим Тришин, не русские, а российские. Коли такой упертый, поезжай на передовую, скажи чеченцам, что он...Яковлевка в ДНР о...

Скандальное признание Меркель раскрыло страшную участь Зеленского: Пламенный привет из Грузии

Скандальное признание Меркель раскрыло страшную участь Зеленского: Пламенный привет из Грузии

На сайте EurAsiaDaily появилась статья, авторы которого предрекли Зеленскому печальную судьбу… При чём тут находящийся под стражей Михаил Саакашвили, объяснили обозреватели газетыУкраина и НАТО переходят на уровень масштабного сотрудничества.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх