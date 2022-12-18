Скандальное признание Меркель раскрыло страшную участь Зеленского: Пламенный привет из Грузии

На сайте EurAsiaDaily появилась статья, авторы которого предрекли Зеленскому печальную судьбу… При чём тут находящийся под стражей Михаил Саакашвили, объяснили обозреватели газетыУкраина и НАТО переходят на уровень масштабного сотрудничества.