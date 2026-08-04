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"Двойные стандарты". Поляки недовольны лояльностью властей к украинцам

"Двойные стандарты". Поляки недовольны лояльностью властей к украинцам

Когда жертвами становятся украинские девушки, которых оскорбляют в автобусе, решительная реакция государства и многих лидеров мнения наступает незамедлительно.

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Комментарии
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Алексей Горшков
ОНИ ДРУГ ДРУГА ДОСТОЙНЫ !!! Конечно я считаю &quot;Волынскую резню&quot; ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, НО(!) НЕ ДОВЕЛИ ЛИ САМИ ПОЛЯКИ до этого политикой полонизации непольских территорий, проводимой ПОЛЬСКИМ государством в 20-е - 30-е годы ХХ века? Никого не интересует вопрос: почему резня именно ВОЛЫНСКАЯ, а не какая-нибудь краковская или там люблинская? Сдаётся мне, что жертвами этой резни стали - невинные, конечно - НО(!) члены семей т.н. &quot;ОСАДНИКОВ&quot; - поляков, которым выдавались земли на НЕКОРЕННЫХ ПОЛЬСКИХ территориях КАК РАЗ С ЦЕЛЬЮ ИХ ОПОЛЯЧИВАНИЯ ?! Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской Империи, причём ПОД ПОЛЯКАМИ, владеющими этими землями ещё со Средних веков! Если вдуматься, исторически некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имевшего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской &quot;Короне&quot;, а некоторые там уже к тому времени находились! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии (ВСЕЙ входившей в состав Российской Империи) - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!! По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область же отдали... И пусть &quot;пшеки&quot; с &quot;западенцами&quot; ГРЫЗЛИСЬ бы!
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