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1243 доллара – стоимость самого дешевого билета на 7-й матч «Флориды» и «Эдмонтона» в финале НХЛ. Цена на первый ярус арены – не менее 3 тысяч долларов

«Флорида» и «Эдмонтон» проведут в Санрайзе седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли. Как пишет Miami Herald, по состоянию на субботу самый дешевый билет на платформе Vivid Seats стоил 1243 доллара (больше 109 тысяч рублей в переводе курса) – в этой цене не учтены налоги и сборы, которые еще увеличат сумму билета.

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