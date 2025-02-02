В БГТУ изучают спрос организаций-заказчиков для открытия новых специальностей переподготовки.

Институт повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного технологического университета в настоящее время изучает спрос организаций-заказчиков для открытия в БГТУ новых специальностей переподготовки.
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