Шут на троне

В знаменитой трилогии Айзека Азимова «Фонд» повествуется о том, как в Галактике появился непобедимый завоеватель Мул, а в руках его противников оказался его сбежавший шут, странный молодой человек по имени Магнифико.
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии