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Шут на троне

Шут на троне

В знаменитой трилогии Айзека Азимова «Фонд» повествуется о том, как в Галактике появился непобедимый завоеватель Мул, а в руках его противников оказался его сбежавший шут, странный молодой человек по имени Магнифико.

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