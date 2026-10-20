Украина так надеялась на Соединенные Штаты, а они отплатили ей черной неблагодарностью. Об этом в интервью каналу «Новости live» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, комментируя дизельную сделку между США и Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».