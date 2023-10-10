Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек

Число погибших в результате обстрела Газы выросло до 900 человек. Об этом 10 октября сообщило министерство здравоохранения в секторе Газа на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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