Дело было в 90-ых. Парню, по возвращении с армии, невеста подарила щенка немецкой овчарки. Тот, не долго думая над именем, решил назвать пса в честь своего боевого товарища — Лёхой.
Преступников встретил Лёша, 4-х годиков от роду
Комментарии
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ирина игнатова
а вы внимательно читали, домушники сами вскрыли дверь, как-то у вас хреново со вниманием, ЕГЭ, да? Информация мимо кассы прошла...
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6 час.
СЕРГЕЙ Лютов
А чего бояться - дети малые дома.
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4 час.
Элеонора Коган
Молодец Лёха, хорошо встретил бандитов!!!ПОЧЁТ И СЛАВА ЕМУ!!!!Настоящий Защитник!!!!
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1 час.
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