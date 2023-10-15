В 26 регионах России ожидается аномальное тепло

В частности, в Курганской и Челябинской областях ожидается до плюс 13-17 градусов.фото: агентство «Москва»--> В ближайшие дни в регионах Приволжского федерального округа, Курганской, Свердловской области, Якутии и некоторых других субъектах ожидается температура на 6-8 градусов выше нормы.
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