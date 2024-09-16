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КХЛ. «Металлург» в гостях у «Северстали», «Сочи» сыграет с «Торпедо»

КХЛ. «Металлург» в гостях у «Северстали», «Сочи» сыграет с «Торпедо»

«Металлург» проведет гостевой матч с «Северсталью», «Торпедо» – с «Сочи».  Фонбет Чемпионат КХЛ Северсталь – Металлург Мг Дата проведения 16 сентября, 19.

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