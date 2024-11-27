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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали двоих молодых жителей Татарстана, занимавшихся распространением наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Зеленодольскому району в подъезде одного из домов Зеленодольска задержали 24-летнего местного жителя, у которого при себе находилось несколько свертков с мефедроном общим весом порядка 7 граммов.

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