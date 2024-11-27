Полицейские задержали двоих молодых жителей Татарстана, занимавшихся распространением наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Зеленодольскому району в подъезде одного из домов Зеленодольска задержали 24-летнего местного жителя, у которого при себе находилось несколько свертков с мефедроном общим весом порядка 7 граммов.