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В Счетной палате сообщили о росте пособия по уходу за ребенком, который увеличится свыше чем на 5%

В Счетной палате сообщили о росте пособия по уходу за ребенком, который увеличится свыше чем на 5%

Размер максимального пособия по уходу за первым в семье ребенком увеличится более чем на 5% и достигнет 31 382 рублей, об этом сообщили представители Счетной Палаты.

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