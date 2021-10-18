В Счетной палате сообщили о росте пособия по уходу за ребенком, который увеличится свыше чем на 5%

Размер максимального пособия по уходу за первым в семье ребенком увеличится более чем на 5% и достигнет 31 382 рублей, об этом сообщили представители Счетной Палаты.
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