Правительство Смоленской области выразило благодарность сотрудникам полиции

На имя начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции В.А. Саржина поступило письмо от заместителя председателя правительства Смоленской области - руководителя Аппарата правительства Смоленской области со словами благодарности в адрес сотрудников полиции.
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