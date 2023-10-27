Врачи РДКБ провели уникальную операцию юноше, раненному при обстреле Горловки

Врачи Российской детской клинической больницы - филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России впервые выполнили уникальную симультанную операцию подростку, получившему тяжелую минно-взрывную травму во время ракетного обстрела Горловки.
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