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Врачи РДКБ провели уникальную операцию юноше, раненному при обстреле Горловки

Врачи РДКБ провели уникальную операцию юноше, раненному при обстреле Горловки

Врачи Российской детской клинической больницы - филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России впервые выполнили уникальную симультанную операцию подростку, получившему тяжелую минно-взрывную травму во время ракетного обстрела Горловки.

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