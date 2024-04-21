Головоломки поддерживают мозг в тонусе и проверяют, насколько развиты внимательность и смекалка. Если вы хотите взбодриться и переключиться, самое время сосредоточиться на заданиях из этой подборки.
8 головоломок, которые взбодрят вас не хуже чашки кофе
Комментарии
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Валерий Бирюков
Бряхня!!! Согласно правилу Остроградского 8/2(6-4) при отсутствии знака умножения между числом и скобкой, сначала выполняется действие в скобках, затем вычисляется произведение 2 и результата от действия в скобках, а затем уже деление 8 на результат произведения! Ответ: 2, а не 8! Учите мат. часть, ахххтор! Или Вы считаете, что академик Остроградский тупее Вас?
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