8 головоломок, которые взбодрят вас не хуже чашки кофе

Валерий Бирюков

Бряхня!!! Согласно правилу Остроградского 8/2(6-4) при отсутствии знака умножения между числом и скобкой, сначала выполняется действие в скобках, затем вычисляется произведение 2 и результата от действия в скобках, а затем уже деление 8 на результат произведения! Ответ: 2, а не 8! Учите мат. часть, ахххтор! Или Вы считаете, что академик Остроградский тупее Вас?