Политик Флориан Филиппо в соцсети Х* заявил о попытках Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона ускорить отправку французских войск на Украину до инаугурации Дональда Трампа.
Филиппо: Зеленский и Макрон намерены ускорить отправку войск Франции на Украину
Комментарии
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АндрейБорков
Ладно Зеленский, тут все понятно, тут медицина бессильна, наркоман он и есть наркоман. А вот Моня Макрон, чем думает? Хотя с учетом того, что он гомосек, тоже есть объяснение чем он думает. А вариант отправки "Орешников" в город Париж в ответ на отправку лягушачьих вояк на УкРуину Моня не рассматривал? Если вояки Лягушатии прибывают на УкРуину то это означает, что Лягуштия объявляет РФ войну. Так как Лягушатия является страной, обладающей ЯО, то любой ответ на ее агрессивные действия по отношению к РФ ЗАКОННЫ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Про это гомосек Моня Макрон не подумал? А зря.
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