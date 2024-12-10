Филиппо: Зеленский и Макрон намерены ускорить отправку войск Франции на Украину

АндрейБорков

Ладно Зеленский, тут все понятно, тут медицина бессильна, наркоман он и есть наркоман. А вот Моня Макрон, чем думает? Хотя с учетом того, что он гомосек, тоже есть объяснение чем он думает. А вариант отправки "Орешников" в город Париж в ответ на отправку лягушачьих вояк на УкРуину Моня не рассматривал? Если вояки Лягушатии прибывают на УкРуину то это означает, что Лягуштия объявляет РФ войну. Так как Лягушатия является страной, обладающей ЯО, то любой ответ на ее агрессивные действия по отношению к РФ ЗАКОННЫ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Про это гомосек Моня Макрон не подумал? А зря.