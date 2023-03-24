Рогов: Киев гонениями на УПЦ хочет заставить украинцев забыть свои корни

Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на тот факт, что киевский режим, оказывая давление на УПЦ, предпринимает попытки уничтожения истории народа державы, пытаясь убедить население отказатся от собственного прошлого.
Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на тот факт, что киевский режим, оказывая давление на УПЦ, предпринимает попытки уничтожения истории народа державы, пытаясь убедить население отказатся от собственного прошлого.
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