Будильник Nintendo Sound Clock: Alarmo получит совместимость с крупными кроватями, никак не связан с консолью Switch 2Nintendo периодически выпускает лимитированные продукты, которые быстро исчезают из продажи, но Nintendo Sound Clock: Alarmo таковым не будет, подтвердили в компании.
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