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Русская весна

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«Совсем не такой»: в США раскрыли страшную тайну Зеленского

«Совсем не такой»: в США раскрыли страшную тайну Зеленского

Президент США Дональд Трамп был прав, когда назвал главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором, несмотря на попытки его окружения это опровергнуть, пишет редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер.

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