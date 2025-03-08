Президент США Дональд Трамп был прав, когда назвал главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором, несмотря на попытки его окружения это опровергнуть, пишет редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер.
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