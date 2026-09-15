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Царьград

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Собянин открыл пешеходный мост от Болотной площади до «Ударника»

Собянин открыл пешеходный мост от Болотной площади до «Ударника»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пешеходный мост, связавший Болотную набережную и площадь перед кинотеатром «Ударник».

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