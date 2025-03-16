Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Коренский
    БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ ВСЕ НАРОДНОЕ В РОССИИ РАЗГРАБИЛИ И РАЗРУШИЛИ - ТЕПЕРЬ РЕШИЛИ,ЗА СЧЕТ НАРОДА И БЮДЖЕТА, ПОСТРОИТЬ Ч...В России создадут...
  • Астон Мартин
    главное не врать сами себе о том что происходит на самом делеПоявились новые п...
  • Владимир Акулов
    Да  еще  засудит  невиновного  водителя  ,  тупая курица.В Москве водитель...

Мошенники изобрели новую схему для доступа к мобильному банку

Мошенники изобрели новую схему для доступа к мобильному банку

Мошенники придумали новую схему получения доступа к sim-карте и мобильному банку. Они под видом представителя оператора связи звонят своей жертве и просят нажать на телефоне #90, #09 или любую другую комбинацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх