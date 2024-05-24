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Пользователи высмеяли выступление экстремиста и иноагента Артура Смольянинова в Риге

Пользователи высмеяли выступление экстремиста и иноагента Артура Смольянинова в Риге

Пользователи высмеяли концерт экстремиста и иноагента Смольянинова «Слова и музыка» Сбежавший из России бывший актер, ныне признанный экстремистом и иноагентом Артур Смольянинов организовал концерт в Риге.

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