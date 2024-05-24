Пользователи высмеяли выступление экстремиста и иноагента Артура Смольянинова в Риге

Пользователи высмеяли концерт экстремиста и иноагента Смольянинова «Слова и музыка» Сбежавший из России бывший актер, ныне признанный экстремистом и иноагентом Артур Смольянинов организовал концерт в Риге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии