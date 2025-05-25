Анна Асти пожаловалась на отсутствие друзей

Исполнительница Анна Асти поговорила с журналистами на премии RU.TV, где призналась, что не имеет друзей и порой испытывает по этому поводу негативные чувства, но при этом старается находить позитивные моменты 34-летняя певица счастлива в браке со своим супругом Станиславом Юркиным, но подтверждает, что в жизни ей также не хватает друзей, с которыми она могла бы поделиться радостями и горестями.