Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Почему наши достойные ребята борятся с нацистами, а пидораса реву не стыдятся впускать энные мрази. Кто посмел дать п...А "пирожок"-то бы...
  • Любовь
    Обнулить урода реву. Депортировать и посрамить и тех уродов кто дал гражданство этой клубной паскуде в виде ревы алек...А "пирожок"-то бы...
  • Людмила Феденюк
    Некоторые годами ждут российский паспорт,а этому кривляке преподнесли на блюдечке...А "пирожок"-то бы...

Анна Асти пожаловалась на отсутствие друзей

Анна Асти пожаловалась на отсутствие друзей

Исполнительница Анна Асти поговорила с журналистами на премии RU.TV, где призналась, что не имеет друзей и порой испытывает по этому поводу негативные чувства, но при этом старается находить позитивные моменты 34-летняя певица счастлива в браке со своим супругом Станиславом Юркиным, но подтверждает, что в жизни ей также не хватает друзей, с которыми она могла бы поделиться радостями и горестями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх