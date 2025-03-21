«Доигрались»: Трамп забирает у Украины всю энергетику: отдаст ли ему Россия Запорожскую АЭС

Лариса Галахова

Ну теперь понятно что стоит за 30 дневным не бомблением украинской энергоструктуры.Значмт он уже считает что это его и поэтому ему нужно чтобы все ему досталось в целости. А хохлы преспокойно нашу энергоструктуру бомбят и будут продолжать, а мы только уголовные дела заводить. Да плевать на все эти договорённости. Там наши ребята жизни оставляют, а мы им не даём возможности быстрее продвигаться вперёд