БлокнотРУ В Белом доме сообщили, что в телефонном разговоре между президентами США и Украины, который состоялся вечером 19 марта, Трамп заявил Зеленскому, что если США будут владеть объектами энергетики на Украине, то это будет лучшим средством их защиты.
«Доигрались»: Трамп забирает у Украины всю энергетику: отдаст ли ему Россия Запорожскую АЭС
Комментарии
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Лариса Галахова
Ну теперь понятно что стоит за 30 дневным не бомблением украинской энергоструктуры.Значмт он уже считает что это его и поэтому ему нужно чтобы все ему досталось в целости. А хохлы преспокойно нашу энергоструктуру бомбят и будут продолжать, а мы только уголовные дела заводить. Да плевать на все эти договорённости. Там наши ребята жизни оставляют, а мы им не даём возможности быстрее продвигаться вперёд
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9 час.
Виктор
А хрен ему , а не Заэс. Пусть закатает губу.
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9 час.
людмила пригарина
А что ему помешает или кто?
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8 час.
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