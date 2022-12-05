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«Примадонна не нужна»: сбежавшая Пугачева осталась без заработка в Израиле

«Примадонна не нужна»: сбежавшая Пугачева осталась без заработка в Израиле

Алла Пугачева, уехавшая вслед за мужем-иноагентом Максимом Галкиным✱ в Израиль, осталась без работы — ее больше не зовут петь для обеспеченной аудитории.

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