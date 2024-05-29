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Почему сын Фридмана Александр обиделся на Украину

Почему сын Фридмана Александр обиделся на Украину

Почему сын Фридмана Александр обиделся на Украину Татьяна СергееваСын миллиардера Михаила Фридмана, Александр, привлёк внимание общественности своими заявлениями и поведением, которые можно интерпретировать как «игру в бедняка».

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да просто 3,14здец как интересно и одновременно жалко читать такие новости про &quot;несчастного бедного&quot; еврея живущего в ОАЭ. Прям скупая мужская слеза наворачивается на глазу... Фашисты-бандерлохи не считают &quot;бедного еврея&quot; равным себе. &quot;Бедный еврей&quot; то же хочет быть фашистом. А что, одному, условно богатому, еврею можно, а другому, условно бедному, нельзя?!
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