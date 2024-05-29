Почему сын Фридмана Александр обиделся на Украину

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Леонид Ла Рошель

Да просто 3,14здец как интересно и одновременно жалко читать такие новости про "несчастного бедного" еврея живущего в ОАЭ. Прям скупая мужская слеза наворачивается на глазу... Фашисты-бандерлохи не считают "бедного еврея" равным себе. "Бедный еврей" то же хочет быть фашистом. А что, одному, условно богатому, еврею можно, а другому, условно бедному, нельзя?!