Слуцкая рассказала о болезни, из-за которой оформила инвалидность

Фигуристка Ирина Слуцкая ведет активный образ жизни и стала матерью троих детей, однако многие фанаты даже не подозревают, что из-за тяжелого недуга серебряный призер ОИ была вынуждена оформить инвалидность в 2022 году.
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