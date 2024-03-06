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Слуцкая рассказала о болезни, из-за которой оформила инвалидность

Слуцкая рассказала о болезни, из-за которой оформила инвалидность

Фигуристка Ирина Слуцкая ведет активный образ жизни и стала матерью троих детей, однако многие фанаты даже не подозревают, что из-за тяжелого недуга серебряный призер ОИ была вынуждена оформить инвалидность в 2022 году.

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