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Якупов о том, как «Нефтехимику» выбраться из ямы: «Покушать, отдохнуть, фильмец посмотреть. Жизнь продолжается, надо играть. Все от нас зависит»

Поражение в матче с «Авангардом» (1:5) стало для команды пятым в шести играх сезона. «Как выбираться из ямы? Да покушать сейчас, отдохнуть, долететь до Астаны.

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